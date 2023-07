Tak wygląda teraz dom z programu Big Brother. Kiedyś piękna rezydencja, a dzisiaj to ruina [25.07.2023 r.]

- 17 marca minęły równo 4 lata od naszego wejścia do programu Big Brother. Z tej okazji postanowiliśmy z Pa na to przejechać się pod dom Wielkiego Brata i zobaczyć jak obecnie wygląda. Nie spodziewaliśmy się jednak takiego widoku. Po pięknej willi pozostały ruiny. Dom został wyszabrowany ze wszystkiego, co tylko dało się z niego wynieść. Pozostały ogołocone ściany i podłogi. Nie oszczędzono nawet drewnianej elewacji - napisała na swoim Instagramie Justyna Żak, jedna z byłych uczestniczek programu.