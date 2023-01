Tak wygląda teraz Henry Thomas, główny bohater kultowego filmu "E.T." [zdjęcia - 7.01.2023 r.]

Henry Thomas urodził się w San Antonio 9 września 1971 roku. Na ekranach zadebiutował w wieku 10 lat w filmie "Przybłęda". Rok później zagrał główną rolę w filmie "E.T.", który wyreżyserował sam Steven Spielberg. Produkcja osiągnęła olbrzymi sukces na całym świecie.

Film "E.T." pojawił się na ekranach w 1982 roku. Opowiada o chłopcu, w którego domu pojawia się kosmita. Między Elliotem a przybyszem z innej planety szybko rodzi się przyjaźń. Ich wspólne relacje są czasami zabawne, a momentami wzruszające. Dramat science-fiction o sympatycznym stworku z dużą głową i wielkimi oczami szybko osiągnął status filmu kultowego. Młody Henry Thomas świetnie poradził sobie z rolą Elliota. Otrzymał nominację za najbardziej obiecujący debiut aktorski do nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych oraz do Złotych Globów.