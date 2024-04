Tak wygląda teraz Paris Jackson. Jedyna córka Michaela Jacksona zachwyca nietypową urodą - zobacz zdjęcia [3.04.2024]

Michael Jackson - ile miał dzieci król popu?

14 listopada 1996, w czasie trasy koncertowej w Australii, Jackson poślubił swoją dermatolog, Deborah Jeanne Rowe. Prince Michael Jackson I przyszedł na świat 13 lutego 1997 roku. Najstarszy syn Michaela Jacksona rzadko używa swojego pierwszego imienia, przedstawia się często jako Mike i bardzo dba o swoją prywatność. Jest producentem, zajmuje się również działalnością charytatywną. Paris Michael Katherine Jackson - jedyna córka Michaela Jacksona i Debbie Rowe urodziła się 3 kwietnia 1998 roku. To modelka, aktorka i piosenkarka. Często koncertuje w USA, jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Najmłodszy syn Michaela Jacksona - Prince Michael Jacksona II - zdecydował się na zmianę imienia, unika mediów społecznościowych i rozgłosu.

Michael Jackson doczekał się trójki dzieci. To:

Paris Jackson urodziła się 3 kwietnia 1998 roku. Jej rdzicami chrzestnymi są Elizabeth Taylor i Macaulay Culkin. Paris w wywiadach wielokrotnie wspominała, że uwielbiała ojca, który obsesyjnie chronił prywatność swoich dzieci. Rodzeństwo - Prince i Paris - dorastali w posiadłości Jacksona, którą nazwano "Neverland" - "Nibylandia". Michael Jackson zmarł, gdy Paris miała 11 lat. Dziewczyna do dziś jest przekonana, że król popu został zamordowany.

Teraz jedyna córka Michaela Jacksona jest modelką dla takich czasopism jak "Vogue" czy "Harper’s Bazaar", pojawiła się także na wybiegu. Zagrała w kilku filmach ("Gringo", "Every Valley", "Habit") a w 2020 roku wydała debiutancki singiel "Let Down".