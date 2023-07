Tak wygląda w domu Maryli Rodowicz. Piękna willa, złocone elementy w łazience i pomoc gosposi [28.07.2023 r.] S, DS

Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Ponad stumetrowa willa w Konstancinie, choć sporo ją kosztuje, to jej miejsce na ziemi i nie zamierza się stąd wyprowadzać. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia. Jak urządzony jest dom Maryli Rodowicz?