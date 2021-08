Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Tu kręcono serial Ranczo [zdjęcia]

NOWE PLUS Oni przeżyli wakacje podróżując vanem, śpiąc w nim i traktując go jak mały hotel

- Życie na kołach to dla nas spora zmiana, bo nie mamy takich doświadczeń z dzieciństwa – mówi Magdalena Widłak-Langer, psycholożka, która wybrała wraz z mężem minimalizm. - To było coś, czego zwyczajnie chcieliśmy spróbować - przetestować na wakacjach, by potem przeprowadzić się do vana.