Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Wspominamy serial Ranczo [mamy zdjęcia]

Tylko nie potłuczcie mi Mamrota! - wychowawca prosi kolonistów, którzy robią sobie zdjęcia z pożyczonym winem. Kolejno siadają na ławeczce, przed sklepem "U Krysi". To jeden z najważniejszych punktów wycieczki do Jeruzala, wsi w gminie Mrozy (powiat miński, województwo mazowieckie). Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną.

Ale ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. - Kupcie Mamrota i zróbcie zdjęcie - proponuje jeden z nich. Chętnie zapozuje. Ale przyjeżdża kolejna wycieczka i zajmuje mu niebieską ławeczkę.

Legendarny Mamrot stoi na sklepowej półce, w centralnym miejscu. To ulubiony trunek serialowych bohaterów. Zdaniem Solejuka (w tej roli Sylwester Maciejewski) ładnie pachnie owocami. W Wilkowyjach kosztuje 4 zł, w realnym świecie trzeba za niego zapłacić 5 zł. Ale chętnych nie brakuje, kupują butelki na pamiątkę. Co z zawartością? Czy można ją wypić? - Małymi łykami i jak się ma coś do popitki - radzą w sklepie.