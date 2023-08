Tak wygląda w Kruszwicy. Mysia Wieża to wcale nie jest najważniejszy zabytek miasta [15.08.2023]

Podczas zaborów Joachim Lelewel za symboliczną raczej niż popartą faktami datę narodzin Polski uznał rok 860. Dramat Popielowy (którego w Mysiej Wieży, gdzie się schronił, zjadły mało sympatyczne gryzonie) i wyniesienie na tron Piasta miały rozegrać się właśnie wtedy.

Za panowanie Bolesława Chrobrego, prawdopodobnie w 1013 roku, Kruszwica stała się siedzibą biskupstwa kujawskiego. Była nią do 1123 roku, kiedy przeniesiono ją do Włocławka, gdzie istnieje do dziś. Kościół katedralny mógł znajdować się na podgrodziu.

Po reakcji pogańskiej i najeździe czeskiego księcia Brzetysława w latach 1036-38, Kazimierz Odnowiciel podniósł Kruszwicę do roli jednego ze stołecznych grodów odbudowującego się państwa, a kto wie czy nie była wtedy, gdy Gniezno i Poznań leżały w gruzach, faktyczną stolicą.