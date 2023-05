Tak wygląda w środku dom Małgorzaty Kożuchowskiej - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję gwiazdy seriali [email protected]

Małgorzata Kożuchowska jest znaną, popularną i lubianą polską aktorką. Widzom zapadła w pamięć przede wszystkim jako Natalia Boska z serialu "Rodzinka.pl" oraz jako Hanka Mostowiak z "M jak miłość". Zobaczcie, jak Małgorzata Kożuchowska mieszka i żyje na co dzień >> Kurnikowski / AKPA Zobacz galerię (12 zdjęć)

Małgorzata Kożuchowska to znana polska aktorka. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Natalii Boskiej w serialu "Rodzinka.pl". Ale znana jest także z innych ról, między innymi dziennikarki z "Killera", a już na zawsze zapadła w pamięć Polaków jako Hanka Mostowiak z serialu "M jak miłość". Tak, to ta, co zginęła w kartonach... Zobaczcie, jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska!