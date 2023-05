Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [5.05.2023]

Skoczek narciarski zdradza nieco tajemnic rodzinnych w social media. O domu Stocha było głośno jeszcze w trakcie jego budowy. Trzykrotny mistrz olimpijski postanowił stworzyć dom w stylu góralskim. Stoch nie chciał się jednak ograniczać do czegoś, co nie będzie się wyróżniało.

Kamil Stoch budowę domu rozpoczął siedem lat temu. W ten sposób zrobił sobie prezent po zdobyciu dwóch złotych medali podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Architekt połączył w tej inwestycji góralską tradycję z nowoczesnością. W budowę zaangażowali się mieszkańcy Zębu, którzy podarowali Stochowi kamień węgielny i główną belkę do podtrzymywania stropu konstrukcji.

Tak mieszka Kamil Stoch. Zobaczcie zdjęcia pięknego domu

Atutem posiadłości Kamila Stocha jest nie tylko oryginalność, ale także wspaniałe krajobrazy z okien. Trudno się jednak dziwić. Dom został wybudowany na wzgórzu, a Ząb to najwyżej położona nad poziomem morza miejscowość w Polsce. Dom Kamila i Ewy Stochów okala okazały ogród. Skoczek lubi spędzać tam wakacyjne dni, nie stroniąc przy tym od prac ogrodniczych.

Jak czytaliśmy w serwisie regiodom.pl, przestronna nieruchomość o pow. ok. 500 metrów kw. jest zbudowana w góralskim stylu i ma wiele cech go charakteryzujących, dzięki czemu wyglądem przypomina dawną podhalańską architekturę. Czterokondygnacyjny podpiwniczony dom jest wykonany z drewnianych bali, a uwagę przykuwa mocno rozbudowany dach pokryty gontem z dekoracyjnymi kominami. Drewniane elementy uzupełniają okiennice oraz dekoracyjne opaski wokół okien. Oryginalna podmurówka domu jest wykonana z kamienia, co jest klasyką w tego typu budowlach.