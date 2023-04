Tak wygląda we wsi Jeruzal, gdzie kręcono serial Ranczo. Miejsca znane z telewizji na co dzień [13.04.2023 r.]

Zdjęcia do "Rancza" nagrywane było bowiem w kilku miejscach . Pielesze Lucy to w rzeczywistości dwór w Sokulach koło Żyrardowa, zaś serialowy urząd gminy usytuowany jest w miejscowości Latowicz. Główny plan zdjęciowy mieści się w położonej obok Latowicza wsi Jeruzal, w gminie Mrozy koło Mińska Maz. W wielu scenach "gra" tamtejszy rynek, sklep ze słynną ławeczką, kościół, plebania, szkoła i ośrodek zdrowia. Za sprawą "Rancza" Jeruzal stał się częstym celem wizyt miłośników serialu i turystów. Zwiedzają, robią zdjęcia, a w sklepie "U Więcławskiej" kupują wino "Mamrot" - ulubiony trunek grupy nie wylewających za kołnierz serialowych postaci.

Turyści z Mamrotami wędrują po wsi. Zaglądają do kościoła. Jest drewniany, zabytkowy, z 1757-1758 r. Przy drzwiach wisi galeria zdjęć, także tych zrobionych na planie filmowym, w kościele.

Wizyta na ławeczce, przed sklepem "U Krysi". To jeden z najważniejszych punktów wycieczki do Jeruzala, wsi w gminie Mrozy (powiat miński, województwo mazowieckie). Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną.

Legendarny Mamrot stoi na sklepowej półce, w centralnym miejscu. To ulubiony trunek serialowych bohaterów. Zdaniem Solejuka (w tej roli Sylwester Maciejewski) ładnie pachnie owocami. W Wilkowyjach kosztuje 4 zł, w realnym świecie trzeba za niego zapłacić ponad 5 zł. Ale chętnych nie brakuje, kupują butelki na pamiątkę. Co z zawartością? Czy można ją wypić? - Małymi łykami i jak się ma coś do popitki - radzą w sklepie.