Martyniuk, uważany za twórcę terminu "disco polo", podzielił się historią tego gatunku muzycznego. Inspiracją do stworzenia nazwy była dla niego postać popularnego włoskiego wokalisty Savage z lat 90. Wcześniej "disco polo" funkcjonowało pod nazwą "muzyka chodnikowa". W swoich wspomnieniach artysta opowiada o czasach, gdy kasety z tą muzyką były sprzedawane na bazarach i przy większych sklepach, na łóżkach polowych rozbieranych na chodnikach. To muzyczne dzieło, jak podkreśla Zenek, jest proste, serdeczne i emanuje autentycznością, co sprawia, że trafia do serc wykonawców i słuchaczy.

Danuta Martyniuk, żona gwiazdy disco polo, zdradziła, jakie wyzwania niesie ze sobą bycie partnerką tak znanego artysty. Przyznała, że przyzwyczaiła się do częstych wyjazdów męża, zwłaszcza w weekendy. Podkreśliła, że w takich chwilach często sięga po książki.