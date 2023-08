Tak wygląda zakrzepica po szczepieniu. Jeśli masz te objawy, to może być zakrzep krwi [6.08.2023]

Zakrzepica - takie są wczesne objawy choroby

Zakrzepy są bardzo rzadkimi efektami ubocznymi stosowania szczepionek. Zakrzepica może się pojawić co najmniej tydzień po szczepieniu i zwykle nie dłużej niż trzy tygodnie po szczepieniu. W zależności od tego, czy zakrzep występuje w tętnicy, czy w żyle, dochodzi odpowiednio do zaburzeń ukrwienia narządu albo zaburzeń odpływu krwi z narządu do serca. Zakrzepica po szczepieniu najczęściej występuje w kończynach dolnych lub w płucach.

Zakrzepica po szczepieniu - oto pierwsze ważne objawy

Tak wygląda zakrzepica po szczepieniu. Zobacz, jak się objawia zakrzep krwi

Zakrzepica może być bardzo trudna do wykrycia. Choroba ta długo nie daje żadnych objawów, zwłaszcza we wczesnym stadium, co skutkuje rozwojem zakrzepicy, która może być niebezpieczna dla życia. Bagatelizowanie zakrzepicy może doprowadzić do rozwoju innych dolegliwości i być niebezpieczne dla życia.