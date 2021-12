Zdrowie Dance Festival w Ciechocinku

Ogólnopolski turniej tańca w Ciechocinku to impreza, która zagościła tutaj kilka lat temu. Do kultowego uzdrowiska przyjeżdżają utalentowani tancerze z różnych regionów kraju, by zaprezentować swoje umiejętności w kilku kategoriach. Tegoroczna impreza przyjęła nazwę Zdrowie Dance Festival i podobnie jak poprzednie edycje zgromadziła tłumy zawodników.