Tak wygląda żona Marcina Bułki. Bramkarz reprezentacji Polski ma piękną narzeczoną - tak żyją na co dzień [27.11.2023]

Kim jest Marcin Bułka?

Marcin Bułka urodził się w 1999 roku w Płocku. Jego piłkarska przygoda zaczęła już w wieku 8 lat, gdy dołączył do juniorów Stegny Wyszogród, a trenerzy szybko dostrzegli jego talent. Po występach w klubach młodzieżowych, Bułka wyjechał na testy do Chelsa i FC Barcelony. W angielskim klubie załapał się najpierw do drużyny U-18, potem U-23, a po czasie do pierwszej drużyny, ale nie miał tam szans na rozwinięcie skrzydeł. Bułka był też zawodnikiem PSG, Cartageny, Châteauroux, a ostatnio w OGC Nice.

Bułka doczekał się również powołania do reprezentacji Polski - na zgrupowanie przed meczami eliminacyjnymi do Euro 2024. W kadrze zadebiutował 21 listopada 2023, w wygranym meczu towarzyskim z Łotwą (2:0). - Spełniłem jedno ze swoich wielu marzeń - napisał po tym meczu na instagramie, zamieszczając zdjęcie, które podpisał: Takie emocje towarzyszyły mi w moim debiucie z orzelkiem na piersi w reprezentacji Polski. Jestem dumny z bycia Polakiem i reprezentowania kraju.