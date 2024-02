Tak wygląda żona Tomasza Szczepanika z zespołu "Pectus". Uciekł dla niej sprzed ołtarza [20.02.2024 r.] JG

Tomasz Szczepanik z "Pectusa" uznawany jest za jednego z najprzystojniejszych mężczyzn na polskiej scenie muzycznej. Wiele osób zastanawia się, jak wygląda jego żona. Oto zdjęcia Moniki Paprockiej-Szczepanik.

Tomasz Szczepanik to wokalista zespołu "Pectus" i autor takich przebojów jak "Barcelona", "Jeden moment", "To, co chciałbym ci dać". Nie każdy wie, że gwiazdor jest wielkim romantykiem. Dla swojej żony Moniki odszedł od innej kobiety zaledwie dziewięć dni przed ślubem. Jak ona wygląda? Oto prywatne zdjęcia żony lidera zespołu "Pectus".