Starsza z córek Anny i Roberta Lewandowskich zaliczyła właśnie swój "medialny debiut". Klara towarzyszyła tacie, gdy ten wychodził na murawę PGE Narodowego przed piątkowym meczem reprezentacji Polski z Estonią (5:1). Dziewczynka prowadziła kapitana kadry w towarzystwie Leona, syna Mileny Lewandowskiej- Miros, siostry Roberta.

Choć dzieci Lewandowskich często towarzyszą rodzicom podczas oficjalnych wydarzeń, po raz pierwszy jedna z córek sławnej pary wystąpiła w takiej oficjalnej roli. Urocza dziewczynka zdawała się być bardzo przejęta, ale świetnie się spisała. Zdjęciami córki wyprowadzającej tatę na murawę pochwalili się w mediach społecznościowych dumni rodzice.

- To był nasz pomysł z Anią. Córka trochę się denerwowała, stresuje się wieloma rzeczami, więc trochę się przełamała - przyznał Robert Lewandowski w mediach, cytowany prze Interię. - Dla całej naszej rodziny było to duże przeżycie i coś szczególnego. Jako ojciec jestem dumny i taka chwila to będzie pamiątka na całe życie, będziemy to często wspominać.