Tak wyglądają dzieci "Popka". Oto Julia i Borys, córka i syn Pawła Mikołajuwa - zdjęcia [11.02.2024 r.]

Paweł Popek Mikołajuw

Paweł Mikołajuw urodził się 2 grudnia 1978 w Legnicy. Gdy miał 14 lat, opuścił rodzinny dom. Później poszukiwany był listem gończym za kradzież z włamaniem, z tego powodu w 2007 wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Chciał uniknąć odsiadki. Wcześniej już 7 lat spędził w więzieniu.

Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. W lipcu 2014 wraz z producentem Matheo Popek wydał remiks piosenki „Dirty Diana” Michaela Jacksona. Teledysk i piosenka stały się hitem - w dwa tygodnie miały aż 1,5 mln wyświetleń w serwisie YouTube.

Raper Popek to bardzo kontrowersyjna postać. Celowo zrobił sobie blizny na twarzy, dokonując zabiegu skaryfikacji. Bardzo głośno było też swego czasu o tym, że wytatuował sobie gałki oczne. Teraz twarz Popka może w niektórych budzić niemiłe wrażenia - blizny, czarne oczy i do tego przerobione zęby. Niektórzy mówią, że Popek robi to po to, by było o nim głośno - jak głosi powiedzenie, lepiej niech mówią źle, niż wcale. Paweł Mikołajuw znany jest z rozrywkowego życia. Choć jak sam mówi, ustatkował się po tym, jak na świat przyszła jego córka, Julia. Raper ma też syna - Borysa.