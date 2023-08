Tak wyglądają dzieci Wilfreda Leona. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki

Wilfredo Leon to siatkarz wielokrotnie wyróżniony nagrodami indywidualnymi. Od lipca 2019 roku występuje w siatkarskiej reprezentacji Polski, a już na jesieni zdobył tytuł najlepszego przyjmującego Mistrzostw Europy oraz Pucharu Świata. W czerwcu 2022 roku doznał poważnej kontuzji i musiał przejść operację. Na ponowne wystąpienie w kadrze czekał niemal dwa lata. Jego długo oczekiwany powrót miał miejsce w czerwcu 2023 w meczu towarzyskim z Argentyną. W tym roku świętował z reprezentacją zwycięstwo w Lidze Narodów.

Wilfredo Leon to obywatel świata. Pochodzi z Kuby, grał w Rosji, we Włoszech, Katarze, a mieszka w Polsce. - Nie sposób tych krajów porównać, a z każdego miejsca staram się czerpać jak najwięcej. We Włoszech czy Rosji grałem dla klubu, to była moja praca, zupe­łnie inaczej podchodzę do występów w Polsce dla reprezentacji, to coś wyjątkowego, cze­mu poświęcam całe swoje ser­ce. Jeśli chodzi o styl życia, spędzanie czasu, to w Polsce czuję się bardzo komfortowo, to dla mnie naprawdę niesamowite, jak szybko się tu zaaklimatyzowałem - tłumaczy siatkarz.