Tak wyglądają prace na parkingu przy największym targowisku w Grudziądzu. Zdjęcia

Remont parkingu przy ul. Sienkiewicza w Grudziądzu. Jakie są utrudnienia?

Parking przy największym w Grudziądzu targowisku jest jednocześnie największym placem postojowym w centrum Grudziądza. Jego stan od dawna jest fatalny. Ale to ma się niebawem zmienić, bo zostanie on generalnie wyremontowany. To oznacza utrudnienia w ruchu

Na parkingu trwa właśnie budowa kolektorów deszczowych. W związku z tymi pracami zamknięty jest wjazd na postój z ul. Sienkiewicza, po stronie ulicy Sikorskiego.

Otwarty jest natomiast wjazd z ul. Sienkiewicza po stronie ul. Kosynierów Gdyńskich. Tutaj podziemna instalacja została już wcześniej częściowo ułożona i zasypana.

Trwające na parkingu prace na razie nie uniemożliwiają korzystania z parkingu. Dziś (środa, 7 lutego) w południe zaparkowanych było tutaj kilkadziesiąt samochodów.

Wraz z postępem prac, liczba miejsc postojowych będzie jednak czasowo ograniczana, o czym uprzedzają grudziądzcy drogowcy.