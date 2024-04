Tak wyglądają teraz dzieci Piotra Żyły. Jakub to już niemal pełnoletni kawaler, Karolina odziedziczyła talent po ojcu [14.04.2024 r.]

Piotr Żyła kilka lat temu rozstał się z Justyną Żyłą, ale razem wciąż wychowują dwójkę dzieci. Jakub Żyła w przyszłym roku skończy 18 lat, 12-letnia obecnie Karolina chętnie pomaga mamie w kuchni i jest utalentowaną snowboardzistką. Tak wyglądają teraz i żyją na co dzień dzieci skoczka Piotra Żyły - zobaczcie zdjęcia!

Piotr Żyła ma dwójkę dzieci. Tak teraz wyglądają Jakub i Karolina!

Wiemy, że skoczek trzy lata temu brał udział w konfirmacji Jakuba . Cała rodzina jest wyznania ewangelickiego, a to uroczystość, która odpowiada pierwszej komunii i bierzmowaniu w religii katolickiej.

Dzieci mają za sobą burzliwy rozwód rodziców. Piotr Żyła rozstał się z Justyną i związał z młodą aktorką Marceliną Ziętek. Była żona w mediach społecznościowych zarzucała skoczkowi, że nie interesuje się losem swoich dzieci. Dziś Justyna Żyła podkreśla, ze wszelkie nieporozumienia to przeszłość, a Piotr chętnie angażuje się w wychowanie Jakuba i Karoliny.

Justyna Żyła wychowuje w Wiśle dwójkę dzieci. Jestem dumna, że taki fantastyczny człowiek mówi do mnie - Mamo"

Justyna Żyła była młodą matką, syna urodziła w wieku 20 lat, było to ostatniego dnia stycznia 2007 roku. - Od początku uczyliśmy się siebie poznawać i uczymy dalej, a z dnia na dzień jesteśmy coraz to bardziej zagranym team’em. Kuba pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć. Bez względu na wszystko wspieramy i będziemy Cię wspierać. Jestem dumna, że taki fantastyczny człowiek mówi do mnie - Mamo" - napisała Justyna Żyła w dniu 17 urodzin Jakuba.