Tak wyglądał dawny Megic w Grudziądzu. Władze miasta dążą do tego, aby była tu sala koncertowa. Czy to dobry pomysł? Zobacz zdjęcia

- Już podejmowaliśmy taki dialog, ale przyszła pandemia i temat się rozmył... - przyznaje prezydent Glamowski. - Teraz ponawiamy kontakt i będziemy dążyli do tego, aby pozyskać ten obiekt. Nie ma też co ukrywać: będzie on wymagał sporego remontu, rewitalizacji, która będzie pewnie kosztowała kilkaset tysięcy złotych.

Mimo że trzeba będzie wyłożyć spore środki, to prezydent jest przekonany, że to miejsce jest warte tego by w nie zainwestować: - Ta sala będzie miała gigantyczny potencjał! Wypełni lukę pomiędzy teatrem a Akcentem. Jej lokalizacja jest także bardzo istotna: to centrum Starówki. Jeśli uda się dojść do porozumienia z właścicielem i wydzierżawić, zyskamy miejsce także sentymentalne dla wielu pokoleń grudziądzan... I dodaje: - Na chwilę obecną to chyba też najtańsze rozwiązanie.