Tak wyglądały gwiazdy polskiego kina 20 lat temu, gdy kręcono "Starą Baśń" Hoffmana

To był ciekawy rok! W okresie od 26 sierpnia do 28 września 2002 roku Jerzy Hoffman kręcił w Kujawsko-Pomorskiem znaczną część scen do swojego filmu "Stara...