Pary głównych bohaterów "Dziedzictwa"

Zdjęcia ze ślubu Seher i Yamana

Jesienne odcinki serialu "Dziedzictwo" skupiały się przede wszystkim na przygotowaniach Seher i Yamana do ślubu. Jednak Ikbal i Zuhal robili wszystko, by do ślubu nie doszło. Plan otrucia panny młodej się nie udał, a wszystko udaremni Ikbal. Kolejne próby powstrzymania Yamana przed pójściem do ołtarza również spełzły na niczym.