Tak wyglądała Elżbieta Romanowska jako "Gesslerowa". Podobna do Magdy Gessler? Mamy zdjęcia

Elżbieta Romanowska, aktorka, prezenterka i spikerka w czerwcu 2023 roku skończyła 40 lat. Urodziła się w Głogowie. Jest córką nauczycielki i policjanta. Ukończyła Wydział Aktorski we Wrocławiu będący jednym z wydziałów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Do 2015 pracowała w teatrze muzycznym Capitol we Wrocławiu. Współpracowała też z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, Teatrem Piosenki we Wrocławiu, Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W 2016 zajęła drugie miejsce w piątej edycji programu "Taniec z gwiazdami".

W maju 2023 r. ogłoszono, że poprowadzi 21. edycję programu Nasz nowy dom, zastępując tym samym Katarzynę Dowbor.

Elżbieta Romanowska zagrała w wielu filmach i serialach. Pojawiła się też kilka razy gościnnie w serialu "Świat według Kiepskich". W odcinku 537 wcieliła się w "Gesslerową".

Tym samym poznaliśmy sobowtórkę Magdy Gessler, charyzmatycznej restauratorki, która zasłynęła jako prowadząca program "Kuchenne rewolucje".