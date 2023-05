Tak wyglądała Majówka w PRL. Najpierw pochód pierwszomajowy, potem biwak. Tak kiedyś świętowano 1 maja [zdjęcia]

Do 1989 roku w Polsce z okazji Święta Pracy odbywały się pierwszomajowe pochody, w których udział był obowiązkowy. Wówczas nie znano długiego majowego weekendu, ponieważ 1 maja był jedynym i długo wyczekiwanym dniem wolnym o pracy. Na manifestację przystrajano ulice biało-czerwoną flagą, plakatami („Niech się święci 1 Maja”) i kwiatami. Uroczyste pochody do lat 90. odbywały się zarówno w większych, jak i mniejszych miastach, na które tłumnie przybywali obywatele – zarówno pracownicy zakładów, jak i młodzież szkolna.

Druga część pierwszego dnia maja służyła wypoczynkowi. Głównie na świeżym powietrzu. Dziś majówka kojarzy się z grillowaniem. Wówczas całe rodziny wyjeżdżały za miasto, nad jezioro, rzekę, do lasu na pikniki, biwaki przy ognisku i festyny całymi autobusami czy pociągami. Te ostatnie organizowała władza komunistyczna. Były występy artystyczne, konkursy z nagrodami, turnieje sportowe, stragany odpustowe, a do jedzenia i picia wszystko to, co nie było dostępne na co dzień: