Tak wyglądała Natalia Nykiel na premierze nowego singla „Bye Bye”. "Wyglądała zjawiskowo!" [11.08.2023]

Najnowszy utwór "Bye Bye" nad którym Natalia Nykiel pracowała z portugalskimi producentami, ukazał się już w piątek, 11 sierpnia na wszystkich platformach streamingowych . Powstał on podczas odbywających się w Portugalii songwriting campów. Wydarzenia zrzeszają muzyków i tekściarzy z całego świata, a ci wspólnie pracują nad nowymi kawałkami. Za połączeniem Natalii Nykiel z Edu Monieiro, producentem piosenki "Bye Bye", stoi artystka, którą doskonale znają wszyscy fani serialu "Dom z papieru".

Pochodząca z Mrągowa Natalia Nykiel popularność zawdzięcza udziałowi w muzycznym show "The Voice of Poland", w którym dotarła do finału. Wokalistka wylansowała wiele hitów, które nie schodziły z list przebojów, m.in.: "Bądź duży", "Error" czy "Spokój" - to tylko niektóre z nich.

Natalia Nykiel na premierze nowego singla

Natalia Nykiel – polska królowa electro popu

Jednocześnie Natalia stała się niekwestionowaną muzyczną ikoną sieci, teledyski do jej utworów mają łącznie ponad 155 milionów wyświetleń (teledyski do piosenek „Bądź duży” i „Error” są jednymi z najczęściej odtwarzanych video w Polsce, w latach 2015 i 2016 były najczęściej odtwarzanymi teledyskami w kraju).

20 października 2017 roku premierę miała jej druga płyta zatytułowana „Discordia”. Utwory na nowej płycie można czytać jako zapis przeżyć i doświadczeń związanych z podążaniem niezależną drogą nie tylko na gruncie artystycznym, ale i w życiu. Tytułowa „Discordia” to właśnie niezgoda na nowe i wątpliwe zasady, które próbuje narzucać dzisiejszy świat. Za produkcję drugiego albumu ponownie w całości odpowiedzialny był Michał Fox Król. Muzykę napisali Fox i Natalia. Artystka jest także w dużej części odpowiedzialna za warstwę tekstową płyty. Do współpracy zaprosiła także takich artystów jak Maria Peszek, Julia Marcell, Dawid Podsiadło, Bunio czy Kamil Durski.

W styczniu 2019 za wideoklip do piosenki „Łuny” uzyskała nominację do „Fryderyka” w kategorii „teledysk roku” oraz odebrała nagrodę w kategorii „najlepszy teledysk” na Queen Palm International Film Festival 2019. We wrześniu ogłosiła zawieszenie kariery ze względu na podjęcie studiów za granicą. 15 listopada wydała drugi minialbum pt. Origo i otrzymał nagrodę do Fryderyka w kategorii „album roku elektronika”. W 2020 wydała singel „Atlantyk”, będący jej pierwszym utworem w stylu country. Nagrała też anglojęzyczną wersję piosenki – „Ocean”. Jej ostatnia płyta to "Regnum" wydana w 2022 roku.

Źródło: AKPA, www.natalianykiel.com.pl, Wikipedia