Tak wyglądały gwiazdy polskiego kina 20 lat temu, gdy kręcono "Starą Baśń" Hoffmana Iwona Góralczyk

Plejada gwiazd polskiego kina zagrała w "Starej Baśni" wyreżyserowanej przez Jerzego Hoffmana. Pracę na planie otrzymało wielu mieszkańców Kujaw i Pomorza. Znaczną grupę stanowili Pałuczanie. Na kolejnych slajdach pokazujemy, jak w 2002 roku realizowano tę filmową produkcję. Od lewej Daniel Olbrychski i Jerzy Buczkowski, wówczas pracownik MAB, na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. W GALERII na kolejnych zdjęciach aktorzy, statyści, realizatorzy >>> Fot. ze zbiorów Gazety Pomorskiej Zobacz galerię (140 zdjęć)

To był ciekawy rok! W okresie od 26 sierpnia do 28 września 2002 roku Jerzy Hoffman kręcił w Kujawsko-Pomorskiem znaczną część scen do swojego filmu "Stara Baśń. Kiedy słońce było bogiem". Pierwsze prace rozpoczęły się jednak dużo wcześniej, a w wykonanie scenografii pod kierunkiem Andrzeja Halińskiego zaangażowało się wielu mieszkańców powiatu żnińskiego.