Tak wyglądały kioski Ruchu z PRL-u. „Za komuny” można tu było kupić wszystko [13.06.23 r.]

Co można było kupić w kioskach ruchu?

Historia Kiosku Ruchu

Niebieskie, zielone, żółte lub brązowe, wykonane z drewna lub blachy. W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Kioski Ruchu cieszyły się niezwykłą popularnością. Stały w miastach niemal na każdym rogu. Ich historia sięga grudnia 1918 roku, kiedy to księgarze Jan Gebethner i Jakub Mortkowicz powołali Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych RUCH. Pierwszy kiosk został otwarty w styczniu 1919 na peronie Dworca Głównego (Wiedeńskiego) w Warszawie. W latach 30. była to już ogólnopolska sieć posiadająca 700 punktów sprzedaży, specjalizującą się w kolportażu prasy. Po wojnie została przekształcona w Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa-Książka-Ruch”. W drugiej połowie XX wieku kioski przeżywały swój największą świetność. W latach 90. i na przełomie XX i XXI wieku nastąpiły kolejne przekształcenia własnościowe.

Skromne, ciemne i wszystkie do siebie podobne – tak wyglądały w polskich domach łazienki w czasach PRL-u. Ich wyposażenie nie należało do urozmaiconych, choć niektóre przedmioty, sprzęt, kosmetyki do…

Co można było kupić w kioskach ruchu?

Kioski Ruchu w XXI wieku

Obecnie Ruch S. A. należy do struktur Orlenu. W polskich miastach niewiele kiosków zachowało swoją oryginalność. Albo przekształciły się w nowoczesne punkty sprzedaży detalicznej, albo całkowicie zniknęły z krajobrazu. Dziś można w nich nabyć przede wszystkim prasę oraz artykuły przemysłowe (w tym środki czystości, maszynki do golenia, papierosy, akcesoria biurowe, niewielkie zabawki, doładowania do telefonów komórkowych), tanie książki, napoje (zimne i niekiedy ciepłe) oraz słodycze.