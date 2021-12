Tak wzrosną od 2022 roku zarobki kasjerów, kierowników i magazynierów w Biedronce. Imponujące podwyżki [stawki brutto i netto]

Sieć poinformowała, że od stycznia 2022 roku sprzedawca - kasjer, rozpoczynający pracę w Biedronce, zarobi od 3460 zł do 3800 zł brutto miesięcznie , czyli od ok. 2530 zł do ok. 2770 zł na rękę. Teraz pracownik na takim stanowisku zarabia między 3250 zł a 3600 zł brutto miesięcznie.

Zarobki doświadczonych kasjerów-sprzedawców

Natomiast pracujący ponad trzy lata sprzedawca-kasjer otrzymywać będzie co miesiąc od 3600 zł do 4050 zł brutto - dziś zarobki w takim przypadku wynoszą od 3400 zł do 3850 zł brutto. (od ok. 2630 zł do ok. 2940 zł netto).