Tak zarabiają policjanci po podwyżkach w 2022 roku. Oto zarobki kursanta, dzielnicowego, czy referenta [17.01.22]

Policjant to zawód zaufania publicznego. Ich praca należy do jednej z najbardziej stresujących, mimo to często odbierana przez społeczeństwo jako zło konieczne, szczególnie jeśli wystawiają komuś mandat!

Zobaczcie, jak policjanci będą zarabiać po podwyżkach, które wywalczyli w 2021 roku. Od 1 stycznia 2022 roku policjanci będą zarabiać więcej. To efekty podwyżki, jaką udało im się wywalczyć w 2021 roku.