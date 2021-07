Tak zarabiają teraz budowlańcy. Ile można zarobić na budowie? Mamy przykłady [7.07.21 r.]

NOWE RPO: zakaz eksmisji krzywdzi właścicieli mieszkań. Będą rekompensaty za straty finansowe?

Do Rzecznika Praw Obywatelskich coraz liczniej spływają skargi na obowiązujący od początku pandemii zakaz eksmisji. Uderza on nie tylko we właścicieli lokali, ale i w sąsiadów.