Tak zmieni się Twój organizm, gdy zaczniesz jeść grejpfruty. Pomagają na cholesterol, nadciśnienie, nadwagę

Takie są właściwości lecznicze grejpfrutów

Grejpfruty - witaminy i składniki odżywcze

Grejpfruty są bogatym źródłem witaminy C, witaminy A i witamin z grupy B. Owoc ten składa się prawie w 90 procentach z wody. W miąższu występują karoteny – głównie likopen i β-karoten, którym to grejpfrut zawdzięcza swój kolor. W grejpfrucie znajdziemy też kwas foliowy, wapń oraz potas (co razem z kwasem foliowym czyni go idealnym owocem dla ciężarnych kobiet).