Tak zmienią się raty kredytu w sierpniu 2023 roku. Tyle będziemy płacić za kredyty hipoteczne [31.07.2023 r.]

Większość analityków wskazuje, że stopa referencyjna, o którą opiera się większość kredytów hipotecznych, zostanie utrzymana na poziomie 6,75%. Stopy procentowe nie rosną, zmieniają się nadal raty kredytów, póki co na korzyść kredytobiorców.

Banki raz na 3 lub 6 miesięcy aktualizują oprocentowanie kredytów. Tymczasem w ostatnim dniu pierwszego kwartału stawka WIBOR 3M spadła do poziomu 6,89 proc., z kolei wskaźnik WIBOR 6M wyniósł 6,95 proc., co jest najniższym poziomem od czerwca 2022 roku.

Co to jest WIBOR? To skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. W uproszczeniu, to wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym, na jaką banki umawiają się, aby udzielać sobie wzajemnie pożyczek.