Tak zmieniał się Piotr Żyła. Od nastolatka do mistrza świata i wielkiej miłości z Marceliną Ziętek [zdjęcia]

Taki jest Piotr Żyła prywatnie. To nie tylko świetny skoczek, ale także muzyki i miłośnik szybkich aut. Tak przez lata zmieniał się Piotr Żyła, jeden z najpopularniejszych polskich skoczków narciarskich - zobaczcie jego prywatne zdjęcia!

Piotr Żyła prywatnie: od dziecka więcej skakał niż chodził

Obok Piotra Żyły nie sposób przejść obojętnie. Jedni go kochają, inni nie znoszą, ale mało kto jest obojętny. Wszystko przez charakter i styl bycia skoczka, specyficzne poczucie humoru i wielką oryginalność, zwłaszcza w kontaktach z mediami.

Taki jest Piotr Żyła - największe sukcesy skoczka

Taki jest Piotr Żyła. Jego pasją są nie tylko skoki

Z fotohistorii Piotra Żyły możemy odnaleźć jego największe pasje poza skokami narciarskimi. To bez wątpienia muzyka, Żyła lubi grać na gitarze, a czasami także śpiewa. Kolejna pasja to samochody, Żyła ma na koncie nawet starty w amatorskich rajdach. Jeśli chodzi o wypoczynek, to Piotr Zyła lubi wodę, często siada za kierownicą motorówek, ale i wiosłowe łodzie nie są mu obce.