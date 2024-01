Tak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie jak wyglądał znany architekt HGTV [23.01.2024 r.]

**

Krzysztof Miruć od lat jest w czołówce najbardziej znanych architektów w naszym kraju. Prowadzi swoje programy, w którym widzom odmienia mieszkania. "Zgłoś remont" to program, w którym uczestnicy zwracają się do architekta z prośbą o pomoc. Zakres remontu zależy od nich, czy będzie to całe mieszkanie czy tylko konkretne pomieszczenie. Podobnie z budżetem to uczestnicy wyznaczają kwotę, a architekt stara się w nim zmieścić.

Krzysztof Miruć projektuje zarówno nowoczesne jak i klasyczne wnętrza. W programie często pojawiają się bardzo odważne projekty. A jaki styl preferuje sam architekt? Jak się okazuje sam stawia na klasykę, w domu, który kupił od Jerzego Połomskiego jest bardzo stylowo.