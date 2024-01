Tak zmieniła się Joanna Racewicz. Dziennikarka o medycynie estetycznej - zobaczcie zdjęcia! [26.01.2024]

Ile lat ma Joanna Racewicz?

Kariera dziennikarska Joanny Racewicz

Joanna Racewicz swoją karierę dziennikarką rozpoczynała w "Kronice Tygodnia" w Zamościu i w lokalnym oddziale radia RMF. Po przeprowadzce do Warszawy na chwilę związała się z Teleexpressem. Dzięki pracy w "Panoramie" zyskała sympatię widzów. Pracowała tu w latach 1999-2006. Potem przeniosła się do TVN-u. W latach 2011 - 2016 znów prowadziła główne wydanie "Panoramy",a w latach 2016-2018 była jedną z gospodyń programu "Pytanie na śniadanie" w TVP2. W 2018 roku przeniosła się do Polsatu.

Joanna Racewicz o medycynie estetycznej

W ostatnich latach kolorowe czasopisma i portale plotkarskie co jakiś czas wracają do zabiegów estetycznych , którym miała się poddać Joanna Racewicz. Temat ten poruszają również internauci pod zdjęciami, które na Instagramie zamieszcza dziennikarka.

- Wcale nie mam poczucia, że jest to coś zakazanego i groźnego. Z tych wszelakich dywagacji, co sobie zrobiłam, co sobie zmieniłam, nie mam najmniejszego powodu, nie czuję się zobowiązana, żeby komukolwiek się z tego tłumaczyć. Może też dlatego, że chciałabym, żeby kobiety zrozumiały, że ich fizyczność jest ich prywatną sprawą i nikomu nic do tego - stwierdziła w wywiadzie Joanna Racewicz.

Jakie zabiegi medycyny estetycznej przeszła Joanna Racewicz?

Joanna Racewicz z ironią: "Mam sztuczny nos, oczy, zęby, policzki..."

Bywa, że irytują ją już artykuły i wpisy internautów dotyczące poprawiania sobie przez nią urody. Raz zamieściła na Instagramie taki oto wpis:

"Serio? Jeszcze się wam nie znudziło? "Co ona sobie zrobiła z twarzą?", "Kiedyś była piękna", "Racewicz to podróba". Zdarta płyta. Do znudzenia. Ileż można? Do zwycięstwa? - pytała zażenowana.

Potem z ironią dodała: "Mam sztuczny nos, oczy, zęby, policzki. Do tego paznokcie, biust, tyłek i kolana. A, przepraszam. Kolana są podrobione, ale to z powodu nart, a nie peselu. Starzeję się bez klasy i godności. Wieczorem odkręcam sobie ręce, wyjmuję policzki, odczepiam kępy włosów, wkładam zęby do szklanki i zaraz potem odpinam wrotki. Mam w sobie więcej plastiku, niż martwy wieloryb u wybrzeży Dominikany. Mną też się można zadławić. Ktoś jeszcze chce spróbować? Z ironicznym pozdrowieniem".