Tak zmniejszysz apetyt na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują ochotę na słodkie [16.01.24]

Ciągła ochota na słodycze może mieć różne przyczyny. Częsty apetyt na coś słodkiego może być objawem niedoborów niektórych składników albo nawet poważnej choroby. Cukier znajduje się w składzie wielu produktów spożywczych, problem w tym, że jemy za dużo cukru dodanego a nadmiar cukru jest bardzo szkodliwy.

Zaleca się ograniczanie dziennego spożycia cukru dodanego przez kobiety do nie więcej niż 100 kalorii (około 25 gramów lub 6 łyżeczek do herbaty) a przez mężczyzn do nie więcej niż 150 kalorii (około 37,5 grama lub 9 łyżeczek do herbaty).