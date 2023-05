Tak zrobisz ogórki małosolne na szybko. Oto przepis krok po kroku. Te ogórki są gotowe już na drugi dzień [10.05.2023r.] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Jak krok po kroku zrobić ogórki małosolne na szybko? Mamy sprawdzony domowy przepis. Poznaj go teraz na kolejnych slajdach naszej galerii >>>>>>

Ogórki małosolne to krótko kiszone ogórki gruntowe. Zwykle są gotowe do spożycia po kilku dniach. Ogórki małosolne robi się bardzo łatwo, niewiele kosztują i smakują wyśmienicie. Wiele osób nie chce czekać, aż ogórki małosolne dojdą do siebie. Zdarza się, że taka chrupiąca przekąska potrzebna jest na szybko. Zarówno ogórki kiszone jak i małosolne mają mnóstwo właściwości korzystnych dla zdrowia. Do przygotowania ogórków małosolnych nie potrzeba drogich ani wyszukanych składników. Zobacz w naszej galerii, jak krok po kroku zrobić ogórki małosolne na szybko.