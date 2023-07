Tak ZUS wypłacał zaniżone emerytury. W taki sposób emeryci mogą odzyskać pieniądze [26.07.2023]

Zaniżone emerytury ZUS. To można zrobić, by odzyskać pieniądze

Jeśli pojawią się wątpliwości i podstawy, by sądzić, że ZUS zaniżył świadczenie emerytalne, można się odwołać do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji) w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja została doręczona.

Odwołanie należy złożyć w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Dokument musi zawierać:

numer decyzji,

uzasadnienie, dlaczego emeryt się nie zgadza z wydaną przez ZUS decyzją,

własnoręczny podpis.

Za postępowanie odwoławcze nie ponosi się żadnych kosztów. Jeżeli ZUS uzna złożone odwołanie za zasadne, zmieni albo uchyli decyzję w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania. Jeśli odwołanie zostanie przekazane do sądu, to nastąpi to w terminie 30 dni od otrzymania odwołania. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok, w którym na przykład zmieni decyzję albo oddali odwołanie - wyjaśnia "Fakt". Jeśli emeryt nie zgadza się z wyrokiem sądu, może złożyć apelację w sądzie, który wydał wyrok. W takiej sytuacji rozpatrzy ją sąd drugiej instancji. Od wyroku w apelacji można jeszcze odwołać się do Sądu Najwyższego.