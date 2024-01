Tak żyje Kamil Labudda. Youtuber Budda wrzucił 100 tys. zł do puszki na WOŚP przebrany za staruszka [30.01.2024]

Kamil Labudda pseudonim Budda - kto to?

Kamil Labudda to zanany youtuber. Bardzo często angażuje się w różne akcje charytatywne. O tym, że w Krakowie ktoś wrzucił do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aż 100 tysięcy złotych w gotówce, poinformował sam Jurek Owsiak na konferencji prasowej podczas 32. finału WOŚP. ogłosił, że ktoś wrzucił do charytatywnej puszki 100 tys. zł w gotówce. Internauci i widzowie prześcigali się w domysłach, kto był tak hojny. W niedzielę 28 stycznia youtuber sam się ujawnił jako darczyńca. Opublikował filmik, na którym zarejestrował akcję dawania datku. Wcześniej rozpoznanie Buddy utrudniał fakt, że youtuber przebrał się i ucharakteryzował na starszego pana.

Na filmie zamieszczonym poniżej możecie zobaczyć, jak przebrany za staruszka Kamil Labudda wrzuca pliki banknotów do puszki wolontariuszki WOŚP.