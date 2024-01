Tak żyje Mateusz Big Boy Borkowski, gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem". Schudł aż 171 kilogramów! [17.01.2024] Agnieszka Kasperek

Mateusz Big Boy Borkowski to gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Komentuje tam różne programy emitowane w telewizji. Zdobył serca i sympatię widzów swoim humorystycznym podejściem do świata i otaczającej go rzeczywistości. Big Boy na początku programu ważył około 240 kilogramów, jednak kilka lat temu postanowił podjąć wyzwanie i zrzucić zbędne kilogramy. Udało mu się schudnąć aż 171 kilogramów! Zobaczcie, jak kiedyś wyglądał Mateusz Big Boy Borkowski i jak teraz żyje.