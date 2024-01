Tak żyje na co dzień i ubiera się Skolim. To wykonawca hitu "Wyglądasz idealnie" - zobaczcie zdjęcia [24.01.2024 r.]

Ile lat ma Skolim?

Kariera muzyczna Skolima i "Wyglądasz idealnie"

Za to szczególny dla Skolima okazał się rok 2022. Wówczas to na rynek muzyczny wypuszczony został utwór "Wyglądasz idealnie" . Tekst piosenki napisał sam Konrad Skolimowski. Muzykę Skolim stworzył do spółki z Mateuszem Chmielewskim. Utwór okazał się być absolutnym hitem. Podbił rynek muzyczny i był popularny nie tylko wśród fanów disco-polo. Młodzież bawiła się przy nim niemal na wszystkich imprezach. Płyta z tą piosenką uzyskała status diamentowej. Na YouTube wysłuchano jej już 172 miliony razy!

Skolim swoją karierę muzyczną rozpoczął w 2018 roku. Postawił na disco-polo . Jego pierwszy singiel nie osiągnął jednak oczekiwanego sukcesu. Do dziś na YouTube wysłuchano go zaledwie 244 tysięcy razy.

Skolim i freak fight

Skolim poszedł za ciosem i postanowił związać się z federacją Prime Show MMA , która organizuje tak zwane freak fighty. O jego pierwszej walce było bardzo głośno, gdyż naprzeciwko niego staną sam Jaś Kapela , lewicowy aktywista. Skolim znokautował go już w drugiej rundzie, a Jaś Kapela trafił do szpitala.

Skolim broni prywatności swojej rodziny

- Obiecałem sobie, że to, co dzieje się z najbliższymi, jest tylko nasze. Chronię ich prywatność, nie mam praktycznie w mediach społecznościowych zdjęć bliskich osób - podkreśla w rozmowie z Shownews.pl Skolim.

Tak żyje na co dzień Skolim:

Skolim jest niezwykle popularny wśród młodzieży. Przekłada się to również na liczbę fanów na jego Instagramie. Aktualnie obserwuje go tu już 646 tysięcy osób. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak żyje na co dzień Skolim.