Tak żyje na co dzień Karol Strasburger. Prezentera pochłania ojcostwo - 4-letnia Laura to jego oczko w głowie [24.07.2023]

Tak żyje na co dzień Karol Strasburger. Prezentera pochłania ojcostwo - 4-letnia Laura to jego oczko w głowie

Jedną z pasji Karola Strasburgera jest łowienie ryb. Prezenter również regularnie gra w tenisa, a także lubi zbierać grzyby.

Gdy w 2019 roku media obiegła informacja, że Karol Srasburger żeni się z młodszą o blisko 40 lat Małgorzatą Weremczuk, w przestrzeni publicznej pojawiły się zarówno gratulacje, jak i słowa krytyki. Pomimo tego miłość pary wciąż rozkwita i nie zanosi się, aby miało się to zmienić. Dowodem na to są zdjęcia, które publikuje prezenter w mediach społecznościowych. Zobacz, jak żyją na co dzień Karol i Małgorzata Strasburger.