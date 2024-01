Tak żyje Sylwia Bomba. Oto urocza córeczka Tosia i partner Sylwii, Grzegorz Collins - zobacz zdjęcia [15.01.2024]

Sylwia Bomba - gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem"

Sylwia Bomba urodziła się 2 grudnia 1987 w Warszawie. Ma córeczkę Antosię, którą wychowuje sama. Ostatnio Sylwia pokazuje się z nowym partnerem, Grzegorzem Collinsem. To jeden ze znanych braci Collins, którzy w TVN Turbo mieli swój program "Odjazdowe bryki braci Collins". Pokazywali w nim swoją pracę w warsztacie samochodowym.

Program "Gogglebox. Przed telewizorem" pojawił się na antenie TTV 6 września 2014 roku. Sylwia Bomba jest komentatorką od pierwszej serii aż do chwili obecnej. Szybko zdobyła sympatię widzów.

Sylwia Bomba i jej córeczka Antosia

- Antosia jest wspaniała, wspanialszej córeczki nie mogłabym sobie wymarzyć, to absolutne spełnienie moich marzeń. Ale zrobić jej zdjęcie nie jest łatwo. Wcześniej się uśmiechała do obiektywu, teraz mówi "nie"" - wyznaje Sylwia Bomba.

Dumna mama bardzo dba o rozwój córeczki, zapisała ją na basen. Jak dodała szczęśliwa mama, pierwszy raz zaprowadziła córkę na basen, gdy ta miała osiem miesięcy. Tosi bardzo się to spodobało i szybko zaczęła sama pływać.

Sylwia Bomba niedawno wybudowała dom, w którym mieszka z córką. Pod koniec budowy i prac wykończeniowych Sylwia mówiła: - Ze względu na Antosię, która bardzo czeka na ten dom, chcę, abyśmy jak najszybciej mogły się tam wprowadzić. Jestem w trakcie wykańczania wnętrza, za chwilę wjeżdżają meble i będziemy mogły się wprowadzić. Jak zdradziła gwiazda TTV, korzysta z pomocy architektów, ale wiele elementów wyposażenia domu, jak i wystroju, wymyślała sama. - Lubię się tym zajmować, to mnie nakręca, inspiruje. Mój dom to typowy miejski styl - łazienki betonowe, bardzo surowe, dużo piaskowca. Chyba bardziej męski niż kobiecy będzie ten wystrój domu. Tylko pokoik Tosi będzie słodki, różowy, bajeczny. Będą gwiazdki, ptaszki, zwierzątka. Wszystko, co moja córeczka lubi!" - powiedziała Sylwia Bomba.