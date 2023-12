Tak żywa choinka wpływa na nasz organizm. To się dzieje, gdy mamy świąteczne drzewko - oto zaskakujące skutki [13.12.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Choinka żywa czy sztuczna? Jaką choinkę wybrać na święta do domu? Tysiące Polaków zadaje sobie to pytanie przed świętami. Okazuje się, że warto mieć w domu żywą choinkę nie tylko ze względu na tradycję. Żywa choinka przynosi także mnóstwo korzyści dla organizmu - zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Oto zaskakujące reakcje naszego organizmu na świąteczne drzewko. Sprawdź to teraz w naszej galerii.