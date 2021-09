Taka będzie czternasta emerytura 2021. Oto końcowe zasady świadczenia i wyliczenia [19.09.21 r.]

Dodatkowe roczne świadczenie będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 roku będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, m.in.

emerytury,

renty,

renty socjalnej,

świadczenia przedemerytalnego.

Co ważne, czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Czternasta emerytura trafi do świadczeniobiorców wraz z wypłatami świadczeń listopadowych.

Ile wyniesie czternasta emerytura?

Czternasta emerytura w 2021 roku wyniesie 1250,88 zł brutto, ale na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną o kwotę przekroczenia. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, to czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł, czyli 1150,88 zł brutto.