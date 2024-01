Taka będzie pogoda na wiosnę 2024. Oto nowa długoterminowa prognoza pogody IMGW aż do maja [16.01.24]

Jaka będzie pogoda w nowym roku? Mokry kwiecień i ciepły maj a jeden z miesięcy zapowiada się zdecydowanie zimniejszy niż zwykle!

Wiosna astronomiczna 2024 rozpoczyna się w momencie zrównania długości dnia z nocą, czyli w równonoc wiosenną. W 2024 roku pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypadnie w środę 20 marca, dokładnie o godzinie 4.07. Od tego momentu dni staną się dłuższe, zaś noce krótsze. Wiosna meteorologiczna rozpoczyna się 20 dni przed kalendarzową wiosną. Co roku wypada ona w ten sam dzień - 1 marca - i trwa do końca maja. Kalendarzowa wiosna również ma stałą datę - 21 marca. To właśnie wtedy symbolicznie żegnamy zimę, topimy lub palimy Marzannę.