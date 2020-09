Taka będzie zima 2020/21. Mamy pierwszą prognozę pogody! Zobaczcie [7.09.2020]

Jak nie płacić abonamentu RTV? Sprawdź, co trzeba zrobić

Komu przysługuje zwolnienie z płacenia abonamentu RTV? Prawo wskazuje, kto nie musi go płacić. By zyskać zwolnienie z płacenia abonamentu, m.in. nie można mieć wyższej emerytury niż 2459,08 zł brutto. Po tegorocznej waloryzacji warto zajrzeć do decyzji i sprawdzić, czy należy się...