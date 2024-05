Taka jest minimalna emerytura 2024. Tyle netto ZUS musi przelewać teraz na konta emerytów [12.05.2024 r.]

Emerytura minimalna w 2024 roku - ile wynosi?

W marcu 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja emerytur, które wzrosły o 12,12%. Ten wzrost był bezpośrednio związany z wysoką inflacją, która miała miejsce w roku 2023. W rezultacie, minimalna emerytura brutto wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł, co oznacza wzrost o 192,52 zł. Po odliczeniu podatków i składek, emerytura minimalna netto osiągnęła wartość około 1620,65 zł. Szczegółowe wyliczenia i informacje o dodatkach do emerytury minimalnej poznasz w poniższej galerii.