Taka jest na co dzień Katarzyna Cichopek. Mamy prywatne zdjęcia - także z domu aktorki! [2.05.2022 r.]

Tak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Zaglądamy do wnętrza jego domu

Katarzyna Cichopek - zdjęcia prywatne

Aktorka od lat cieszy się sympatią widzów. Dowodem tego jest m.in. liczba obserwujących jej konto na instagramie - ponad 520 tys. To właśnie za sprawą profilu w mediach społecznościowych możemy śledzić, co aktorka porabia na co dzień. Zobaczcie w naszej galerii, jaka jest prywatnie serialowa Kinga Zduńska z "M jak Miłość".